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НовостиОбщество5 июня 2026 16:10

В Самаре из-за аварии ограничили движение транспорта на улице Алексея Толстого

В Самаре временно изменили маршрут общественного транспорта
Екатерина ПАВЛОВА
Жителям исторической части города рекомендуется сделать запасы холодной воды для бытовых нужд, так как возможны временные отключения.

Жителям исторической части города рекомендуется сделать запасы холодной воды для бытовых нужд, так как возможны временные отключения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на сетях водоснабжения произошла авария. Сейчас там проводят ремонтные работы, из-за которых на двух улицах – Алексея Толстого от Пионерской до Крупской и на Третьем проезде в границах улиц Дыбенко и Гаражной – временно ограничили движение. Об этом сообщает администрация Самары.

«По информации ресурсоснабжающей компании, на улице Алексея Толстого отремонтируют трубу диаметром 150 мм, а в районе дома №51 по Третьему проезду – водопроводную линию диаметром 300 мм. Жителям исторической части города рекомендуется сделать запасы холодной воды для бытовых нужд, так как возможны временные отключения», – рассказали в мэрии.

В дома №49, 51, 53 и 55 по Третьему проезду и дом №2а по улице Ялтинской остановили подачу холодной воды – ее подвоз осуществляется бойлером.

Ограничения повлияли и на работу общественного транспорта в историческом центре. Троллейбусы №6 и №16 временно организовали до площади Революции. Автобусы №24, 37, 47, 61 следуют по улицам Степана Разина, Комсомольской и далее по своим маршрутам к остановке «Площадь Революции» в направлении «из города».

Автобусы №11 объезжают участок ремонта по улицам Алексея Толстого и Комсомольской в оба направления. Автобусы №5д, 17, 32, 36, 86, 90, 119, 168, 172 и 177 при движении «из города» в сторону площади Революции следуют по улицам Князя Григория Засекина, Степана Разина, Комсомольской, Алексея Толстого, а в направлении остановки «Поселок Сухая Самарка» – по улицам Степана Разина, Кутякова, Водников и далее по своим обычным маршрутам.

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