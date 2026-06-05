Тело мужчины нашли при тушении пожара в расселенном доме в центре Самары

Причину пожара в расселенном доме еще предстоит установить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем в пятницу, 5 июня 2026 года, в Самарском районе областной столицы произошел пожар. На улице Ленинской, 105 загорелся расселенный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

«Вызов на пульт дежурного поступил в 14:00. Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по рангу вызова пожар «1-БИС». В 14:44 пожар локализовали на площади 200 кв. м», - рассказали в оперативном ведомстве.

Спустя еще три минуты пожарные обнаружили на месте происшествия тело мужчины. Личность погибшего сейчас устанавливается. В 15:02 была объявлена ликвидация пожара. На месте работали 24 человека и шесть единиц техники. Из-за чего началось возгорание, пока неизвестно. Специалистам еще предстоит выяснить причину пожара.

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