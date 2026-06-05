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НовостиОбщество5 июня 2026 12:40

На ПМЭФ-2026 договорились о развитии социальных программ для железнодорожников

Поддержку будут оказывать как самим железнодорожникам, так и их семьям
Крупный банк и железнодорожная компания подписали на ПМЭФ соглашение о стратегическом партнерстве.

Крупный банк и железнодорожная компания подписали на ПМЭФ соглашение о стратегическом партнерстве.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВТБ и РЖД заключили соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на развитие системы социальной поддержки и образовательных программ для работников компании и их семей. Документ подписали на ПМЭФ-2026 генеральный директор – председатель правления ж/д компании Олег Белозеров и президент – председатель правления банка Андрей Костин.

Ключевыми направлениями партнерства станут поддержка молодых работников, программы финансовой грамотности, а также совместные образовательные и профориентационные инициативы, направленные на развитие кадрового потенциала и социальной инфраструктуры.

Стороны договорились о совместной реализации персональных программ поддержки железнодорожников и членов их семей, предусматривающих создание дополнительных условий и льгот.

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