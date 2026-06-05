Самарская область провела переговоры с представителями Китая, Руанды и других стран

Регион расширяет и укрепляет связи с дружественными странами. Фото: правительство Самарской области.

5 июня на Петербургском международном экономическом форуме делегация Самарской области встретилась с представителями Китая, Руанды, Катара, Доминиканы, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Заместитель председателя Правительства Самарской области Павел Финк провел переговоры с генеральным директором китайской инвестиционной компании China Chengtong International Investment Лю Хуэйем.

«Сегодня день насыщен именно международной повесткой – регион расширяет и укрепляет связи с дружественными странами. На нашем стенде работала министр спорта Республики Руанда. Кроме того, встречались с представителями крупной китайской корпорации, которая работает в сфере логистики, а также обеспечивает мост между инвесторами Китая и российскими регионами для реализации крупных, в том числе инфраструктурных проектов», – рассказал Павел Финк .

Стороны обсудили перспективные направления развития сотрудничества, в частности, об обмене информацией о деятельности самарских и китайских компаний, продвижении самарских компаний на рынке Китая и привлечении китайских партнеров к реализации совместных инвестиционных проектов.

Также стенд Самарской области посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Руанда в Российской Федерации Джозеф Нзабамвита и министр спорт Республики Руанда Нелли Муказайире. Стороны обсудили развитие сотрудничества в спорте, здравоохранении и образовании, а также договорились развивать сотрудничество в фармацевтической отрасли, спортивной медицине, поставке модульной спортивной инфраструктуры и привлечении студентов Руанды к участию в образовательных программах.

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