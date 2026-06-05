Проезд по перекрестку XXII Партсъезда и Свободы в Самаре закрыли с 5 по 11 июня

Пересечение улиц XXII Партсъезда и Свободы — это девятый перекресток, который будет обновлен в 2026 году. Фото: администрация Самары.

В Самаре вечером 5 июня 2026 года стартовал ремонт участка трамвайной линии на пересечении улиц XXII Партсъезда и Свободы. На время работ, которые продлятся около недели, там перекрыли движение автомобилей, самокатов и других СИМов. Определенные ограничения затронут и работу трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, проезд на перекрестке будет ограничен в период с 20:00 5 июня до 18:00 11 июня. Движение трамваев №№ 2, 4, 7, 11, 12, 19, 21 и 23 будут приостанавливать на участке между улицами Ставропольской и Победы с 20:00 5 июня до 5:00 6 июня, с 1:30 7 июня до 5:00 8 июня, с 22:00 8 июня до 5:00 9 июня и с 22:00 9 июня до 5:00 10 июня. Во время действия ограничений составы будут курсировать по скорректированным схемам. Ознакомиться с ними можно здесь.

Что касается автобусов и троллейбусов, то их ремонт никак не затронет. Их маршруты не проходят через перекресток улиц XXII Партсъезда и Свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал