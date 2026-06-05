Губернатор Самарской области принял участие в сессии «Химия – энергия жизни»

Нужно ускорять сроки реализации важных масштабных проектов, чтобы не потерять в качестве. Фото: Иван Макеев

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась панельная сессия «Химия – энергия жизни», в которой приняли участие губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев и представители власти, науки и бизнеса. Они обсудили вызовы, стоящие перед отраслью химической промышленности, и приоритетные направления развития.

«Механизмов поддержки отраслей промышленности было создано за последние пять лет столько, что грех жаловаться, они по-настоящему работают. Другое дело, что нам нужно быть быстрее. Нужно ускорять сроки реализации важных масштабных проектов, чтобы не потерять в качестве, а также применять механизмы защиты инвесторов от иностранных конкурентов», – рассказал Вячеслав Федорищев.

На развитие химической промышленности направлен национальный проект «Новые материалы и химия».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал