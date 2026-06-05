Литературный бал устроят в Самаре в Пушкинский день

Жители Самары смогут на один день перенестись в пушкинскую эпоху / Фото: vk.com/sounb63

В Пушкинский день, 6 июня 2026 года, в Самаре состоится литературный бал (6+). Танцевальный вечер пройдет на площадке областной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Мероприятие будет состоять из двух частей. В рамках литературной части запланировано чтение стихов А.С. Пушкина. Знаменитые строки на разных языках прочтут иностранные студенты самарских вузов. В рамках танцевальной части гости перенесутся в атмосферу начала XIX века. На паркете будут царить вальсы, мазурки, полонезы и другие танцы позапрошлого столетия. Предусмотрены элементы мастер-класса.

Организаторы отмечают, что дресс-код — платья в пол, перчатки, фраки и смокинги — приветствуется. Начало мероприятия в 16:00. Вход свободный.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал