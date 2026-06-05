Александр Ведяхин: «ИИ меняет не саму профессию, а навыки внутри нее»

Александр Ведяхин: "Искусственный интеллект затронет 60–70% навыков в каждой профессии" Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С приходом искусственного интеллекта меняется не сама профессия, а навыки внутри нее. ИИ затронет 60–70% навыков в каждой профессии, и нужно помогать людям адаптироваться к переменам. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал на XXIX Петербургском международном экономическом форуме во время сессии «Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий».

Александр Ведяхин представил итоги масштабного исследования, которое банк провел вместе с министерством труда и социальной защиты РФ. Благодаря системной работе удалось понять, что конкретно меняет ИИ в каждой профессии.

«Искусственный интеллект затронет 60–70% навыков в каждой профессии. То есть две трети того, что мы сейчас делаем, изменится с приходом ИИ. Это не значит, что какие-то профессии прекратят свое существование. Это значит, что изменится набор навыков внутри них», - сказал Александр Ведяхин.

Исследование помогло понять, какие навыки будут трансформироваться на горизонте 12–18 месяцев и какие навыки нужно развивать, чтобы люди максимально быстро адаптировались к меняющемуся рынку труда.

«Благодаря ИИ скорость обучения профессиональным навыкам резко увеличилась. Полутора лет сегодня достаточно, чтобы освоить новую профессию. Итак, мы знаем, какие навыки будут меняться в ближайшие месяцы, и помогаем людям их осваивать. Что в итоге? Производительность труда в России может вырасти на 20–30%, а потребность в кадрах — снизиться на 10–22%», — отметил топ-менеджер банка.

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