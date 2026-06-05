В Самаре планируют законсервировать объект культурного наследия Дом Тимофеева

Здание построено по образцовому проекту в 1851 году и реконструировано с достройкой дополнительного объема в 1903-м. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре ищут подрядчика для разработки проектной документации для проведения противоаварийных консервационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дом Тимофеева», который находится на улице Куйбышева, 38а. Здание построено по образцовому проекту в 1851 году и реконструировано с достройкой дополнительного объема в 1903-м. С 1990-х годов объект не эксплуатируется и находится в полуразрушенном, руинированном состоянии. Соответствующие документы опубликовали на сайте госзакупок.

«Здание двухэтажное, с подвалом, прямоугольное в плане, с боковым пристроем. Стены первого этажа – из красного кирпича, второго – деревянные, обложенные кирпичом. Перекрытия деревянные. Предметом охраны является первоначальный внешний облик здания, включая композицию и декор главного фасада», – указано в техническом задании.

При проектировании подрядчику рекомендуют максимально использовать возможности отечественных предприятий для производства стройматериалов и конструкций. На выполнение работ дается 6 месяцев. Максимальная стоимость контракта составляет более 1,1 млн рублей. Поставщика определят 17 июня.

Что исправлено

Итог

Текст стал грамматически правильным. Исправлены опечатки, согласование, оформление.

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