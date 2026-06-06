На парковке самарского гипермаркета установили песочные часы из пластика

В Самаре на парковке гипермаркета открылся пункт раздельного сбора отходов.

В Самаре на парковке гипермаркета «Магнит» по адресу улица Кирова, 308, начал работу новый пункт раздельного сбора отходов. Экостанция принимает пластиковую упаковку, макулатуру, стекло и металл. Об этом сообщили в Минприроды Самарской области.

Министр природных ресурсов региона Артем Ефимов отметил, что вовлечение крупного бизнеса в переработку отходов - важнейшее условие экологической трансформации региона.

«Открытие еще одной экостанции в Самаре - яркое подтверждение этого тренда. Создается не разовая акция, а постоянная инфраструктура для жителей. Каждый такой пункт — вклад в осознанное отношение к ресурсам, чистоту региона и достижение целей нацпроекта Экологическое благополучие», - подчеркнул министр.

Центральным арт-объектом экостанции стала инсталляция «Найди время - сделай мир чище», это большие песочные часы. В верхней части находятся пластиковые бутылки, в нижней - реальные товары, произведенные из переработанного вторсырья. Перетекающий сверху вниз поток символизирует цикличность переработки и напоминает: каждому по силам найти немного времени, чтобы сделать мир чище.