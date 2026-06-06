В Самаре за четверо суток задержали почти 400 нелегальных мигрантов

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самаре с 1 июня проходят масштабные проверки в сфере миграционного законодательства. В рейдах участвуют сотрудники ГУ МВД, региональных управлений ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии. За первые четыре дня к административной ответственности привлечены почти 400 иностранных граждан. Ещё около 100 собственников жилья наказаны за незаконное предоставление помещений мигрантам.

Восемь иностранцев, уклонившихся от самостоятельного выдворения, задержаны. Теперь они покинут страну принудительно, им запретят въезд в Россию. В Центр временного содержания помещены 57 человек, 27 правонарушителей уже выдворены. Ещё для 70 граждан ограничен въезд на территорию РФ.

Во время рейдов пресечено 72 факта организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учёт. Возбуждено 38 уголовных дел. Также задержаны лица, находившиеся в федеральном и международном розыске, в том числе по учетам Интерпола. Сообщить о фактах нарушения миграционного законодательства можно в ближайший отдел полиции или по телефону 112.