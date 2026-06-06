Жителям Самарской области назвали инфекции, ведущие к онкологии

Обычно требуются дополнительные факторы: ослабленный иммунитет, наследственность или сопутствующие инфекции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Около 20% онкологических диагнозов напрямую связаны с перенесенными инфекциями. Об этом «АиФ» рассказал доктор медицинских наук Михаил Корякин. Речь идет не о редких болезнях, а о распространенных вирусах, с которыми большинство людей сталкивается в обычной жизни. Заражение само по себе не гарантирует развитие опухоли. Обычно требуются дополнительные факторы: ослабленный иммунитет, наследственность или сопутствующие инфекции. Но знать о таких рисках важно заранее.

Самый опасный онкогенный вирус — папиллома человека. Его штаммы во всех случаях ведут к раку шейки матки, а также способны вызывать опухоли горла и половых органов. Серьезную угрозу представляют гепатиты B и C. Их хронические формы — ведущая причина рака печени во всем мире. От гепатита B существует вакцина, от C прививки пока нет, однако современные препараты позволяют вылечить болезнь почти полностью.

Вирус Эпштейна – Барр (герпес четвертого типа) связан с развитием лимфом, некоторых видов рака желудка и назофарингеальной карциномы. ВИЧ сам по себе не перестраивает клетки, но наносит сокрушительный удар по иммунитету. Лишенный защиты, человек становится беззащитным перед другими онкогенными вирусами. Врачи призывают жителей Самарской области не пренебрегать регулярными анализами. Понимание того, что некоторые формы рака имеют вирусную природу, помогает вовремя пройти обследование и не пропустить начало опасного заболевания.