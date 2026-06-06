Глава Самары Иван Носков проверил ремонт дороги на Владимирской

На момент приемки Владимирской все замечания, по словам главы города, должны быть устранены.

В Самаре продолжается ремонт дороги на улице Владимирской, важной магистрали с высоким трафиком, которая связывает два района города. Объект входит в число ключевых в дорожной кампании 2026 года. Глава города Иван Носков лично проверил ход работ.

По словам мэра, готовность объекта сейчас составляет девяносто пять процентов. Подрядчик уложил основание проезжей части, заканчивает устанавливать бортовой камень, приступил к асфальтированию и устройству газонов. Совместно с ГИБДД в конструкцию дороги внесли изменения: добавили карманы для остановки общественного транспорта и разгонные полосы на перекрестках, это должно убрать заторы.

Носков отметил, что уже обозначил подрядчику замечания, в том числе те, что жители оставляли в соцсетях. Вместе с депутатом губернской думы Романом Балтером он проверит их устранение в ближайшее время. Главный вопрос сейчас — приведение в порядок торговых объектов и другой частной собственности вдоль дороги. С большинством владельцев удалось договориться, для каждого установлены конкретные сроки. К осени 2027 года все торговые точки в Самаре должны соответствовать дизайн-коду.

На момент приемки Владимирской все замечания, по словам главы города, должны быть устранены. Объект остается на постоянном контроле.