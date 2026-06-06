В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за грозы 6 июня

В регионе ожидается гроза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области 6 июня объявлен желтый уровень опасности. По данным Приволжского УГМС, в ближайший час, а также вечером 6 июня, местами в регионе ожидается гроза, шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду и возможен град.

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей соблюдать меры предосторожности. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в подземном переходе или подъезде. Не стоит прятаться у стен домов. Также опасно находиться около остановок, рекламных щитов, недостроев и деревьев.

Особую осторожность следует проявлять вблизи линий электропередач и оборванных проводов. Хозяйственные вещи с балконов и дворов лучше убрать в дом или подвал, сухие деревья — обрезать. Автомобиль стоит поставить в гараж или хотя бы подальше от деревьев и слабых конструкций. Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей 112.