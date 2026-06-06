Олимпийский чемпион Александр Карелин и звезды спорта зарядили энергией самарцев на Волге

В Самаре на волжской набережной утро субботы превратилось в спортивный праздник. Фото: предоставлено "КП-Самара".

В Самаре на волжской набережной утро субботы превратилось в спортивный праздник. Трехкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин лично провел открытую «Зарядку с чемпионом». Вместе с ним упражнения показывали олимпийский чемпион Алексей Мишин, серебряный призер Олимпийских игр, сенатор Лариса Круглова, победитель Олимпиады в Барселоне Мнацакан Искандарян и главный тренер сборной России Николай Монов.

Впервые на самарской набережной зарядку провел сын Владимира Высоцкого - Никита Высоцкий. Он специально приехал в город на турнир «Новая высота». Разминку на свежем воздухе выполнили более двухсот человек — студенты, активисты «Молодой Гвардии», волонтеры, участники СВО, юные спортсмены и представители Федерации профсоюзов.

«Мы готовы, Самара готова встречать Александра Карелина. Заряжаем всех нашей спортивной энергией», - рассказал руководитель штаба «Молодой Гвардии Единой России» Антон Родионов.

Легендарный борец показал несложные упражнения, которые по силам человеку с любой подготовкой. После зарядки Карелин устроил для самарцев фотосессию, сам выстраивал кадр, подсказывал, как встать, и улыбался в объектив вместе с детьми. Депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин отметил, что на одной площадке собрались чемпионы, у которых в сумме, все олимпийские медали. Мероприятие организовали самарское отделение «Молодой Гвардии» и партийный проект «Выбор сильных».