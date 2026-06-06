В Самарской области снижается напряженность на рынке труда

Реальная зарплата с учетом инфляции увеличилась на 3%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области постепенно снижается дефицит рабочей силы. Об этом сообщает пресс-служба Банка России со ссылкой на апрельский выпуск доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ». В первом квартале 2026 года только 21,5% опрошенных предприятий региона указали на нехватку персонала. Для сравнения, в третьем квартале 2024 года об этом говорили почти сорок процентов участников мониторинга. Снижение доли компаний, испытывающих кадровый голод, зафиксировано практически во всех сферах деятельности.

По данным опросов Банка России, основная причина ослабления дефицита кадров -охлаждение спроса в экономике. Компании стали более сдержанно подходить к индексации зарплат и стараются избегать сокращений, опасаясь трудностей с наймом в будущем.

Большинство региональных предприятий (около 6%) не ожидают изменения численности персонала во втором квартале. При этом в сельском хозяйстве и строительстве сохраняется сезонная потребность в дополнительных работниках. Что касается зарплат, то, по данным Росстата, их рост продолжается. За первые два месяца 2026 года номинальные зарплаты жителей Самарской области выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реальная зарплата с учетом инфляции увеличилась на 3%.