Жителя Самары будут судить за угрозы судье в социальных сетях

Следователь ходатайствовал об избрании обвиняемому меры пресечения. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре суд избрал меру пресечения мужчине, обвиняемому в угрозе убийством судье. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

По данным следствия, 2 марта 2026 года в социальной сети «ВКонтакте» под публикацией о вынесении приговора по уголовному делу появился комментарий. Его автор угрожал убийством и причинением вреда здоровью судьи в связи с принятым им решением в отношении подсудимого.

Полицейские установили личность комментатора. Им оказался некий С. 4 июня его задержали, допросили, и он дал признательные показания. В тот же день ему предъявили обвинение по части 1 статьи «Угроза убийством либо причинением вреда здоровью в связи с осуществлением правосудия».

Следователь ходатайствовал об избрании обвиняемому меры пресечения. Суд постановил запретить С. определенные действия на срок 1 месяц 26 суток, до 31 июля 2026 года включительно.

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