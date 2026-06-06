Никита Высоцкий и борец Александр Карелин встретились с юнкорами в Самаре

Фото: предоставлено "Комсомолке".

В Самаре при поддержке партпроекта «Единой России» «Выбор сильных» прошла детско-юношеская пресс-конференция. Юнкоры расспросили гостей международного турнира «Новая высота». Главными героями встречи стали трехкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин, актер и режиссер Никита Высоцкий, олимпийский чемпион Мнацакан Искандарян, сенатор Лариса Круглова.

15 молодых журналистов из «Молодежной редакции», «Движения первых» и Центра креативных индустрий получили 45 минут живого разговора с легендами. Карелина спросили, что бы он сказал самому себе в 15 лет. Чемпионы отвечали без пафоса о первых шагах в спорте, запретах родителей и детских страхах. Никита Высоцкий напутствовал юнкоров: «Главное, чтобы вы выросли хорошими людьми».

Один из юных интервьюеров после встречи пообещал записаться в секцию греко-римской борьбы, а девочки - начать делать зарядку каждый день. В финале легенды спорта сделали общее фото с юнкорами. Пресс-конференция стала частью международного турнира «Новая высота», который прошел в Самаре уже в седьмой раз. Более 300 участников из семи стран боролись за победу.

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