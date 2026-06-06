Более половины жителей Самарской области с удаленкой стали чаще бывать за городом

При выборе загородного жилья для работающих удаленно важно, чтобы в доме или на даче было комфортно трудиться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приволжском федеральном округе больше половины жителей (57%) с гибридным или удаленным форматом работы стали чаще бывать за городом. Таковы результаты совместного опроса технологической платформы «Авито Недвижимость». Купили загородный дом или дачу 9% опрошенных, начали снимать - 3%. Рост интереса к загородной жизни напрямую связан с распространением удаленной занятости.

Удаленная работа остается востребованной. Наибольший рост вакансий с пометкой «работа из дома» в первом квартале 2026 года показали логисты (+68%), страховые агенты (+21%) и адвокаты (+12%). Популярен и гибридный формат — больше всего вакансий с пометкой «гибрид» зафиксировано у банковских работников (+64%), логистов (+54%) и менеджеров по работе с клиентами (+9%).

При выборе загородного жилья для 64% работающих удаленно респондентов важно, чтобы в доме или на даче было комфортно трудиться. Для 35% это главный критерий принятия решения. Ключевой тренд 2026 года - поиск баланса между гибкостью для сотрудников и эффективностью процессов для бизнеса.

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