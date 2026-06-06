В Самаре выходные начались с дождей и гроз, но к понедельнику потеплеет

Скоро температурный фон приблизится к климатической норме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре в предстоящие выходные и понедельник сохранится неустойчивая погода. По данным синоптиков, на регион продолжает влиять тыловая часть циклона, центр которого переместился на Средний Урал.

7 июня, в воскресенье ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 7–12 метров в секунду. Температура воздуха составит +21…+23 градуса.

8 июня, в понедельник будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, 7–12 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +21…+26 градусов. По прогнозам синоптиков, воздушная масса постепенно трансформируется, и температурный фон приблизится к климатической норме.

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