На пляжах Самары выгрузят почти 30 тысяч тонн свежего песка

Официальное открытие пляжного сезона запланировано на 15 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на пляжах начались работы по обновлению песчаного покрытия. В субботу, 6 июня, на нескольких участках набережной Волги стартовала выгрузка нового песка. В связи с работами с использованием тяжелой техники отдыхающих попросили временно покинуть эти зоны.

По данным администрации Самары, в этом году на пляжи завезут порядка 29,5 тысячи тонн песка. После завершения песчаных работ установят более 1400 единиц пляжного инвентаря. Это шезлонги, зонты и другую мебель для комфортного отдыха горожан и гостей Самары.

Официальное открытие пляжного сезона запланировано на 15 июня. Старт сезона дадут после согласования с Управлением Роспотребнадзора по Самарской области, это гарантирует соответствие всех пляжных зон санитарным нормам.