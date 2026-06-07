В Самарской области пьяный ревнивец стрелял в цыганский дом

По данному факту завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Алексеевка Самарской области пьяный местный житель начал стрелять по соседнему дому. Мужчина после конфликта с супругой взял ружье и сделал несколько выстрелов в воздух, сообщают в межмуниципальном отделе полиции ОМВД России «Кинельский».

«На место происшествия быстро прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался нетрезвый местный житель, у которого было изъято охотничье ружье», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что после конфликта супруга подозреваемого ушла в дом соседей. Мужчина пытался найти жену, начал стрелять в воздух и по чужим воротам. К счастью, обошлось без пострадавших. По данному факту завели уголовное дело, местного жителя взяли под стражу.

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