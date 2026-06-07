Самарская область подписала соглашения на 217 млрд рублей

Губернатор сообщил о заключении соглашений. Фото: правительство Самарской области

Глава Самарской области принял участие в ПМЭФ. Вячеслав Федорищев дал большое интервью и рассказал о соглашениях, заключенных для региона.

На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге представили итоги работы регионов, а также подписали новые стратегические соглашения. В этом году Самарская область представила новые направления работы. Ключевые соглашения коснулись сферы беспилотной авиации, развития АвтоВАЗа и сферы туризма.

По итогам работы на форуме регион подписал пакет соглашений на сумму более 217 млрд рублей. Средства направят на развитие разных отраслей – от химической промышленности до сельского хозяйства. Подробнее читайте в нашем материале.

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