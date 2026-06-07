В Самарской области в ближайший час ожидается гроза и град

В регион придет непогода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности в воскресенье, 7 июня. В ближайшие несколько часов ожидается усиление ветра, гроза и град, об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 7 июня местами в Самарской области ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 метров в секунду, возможен град», - отметили в сообщении.

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендуют не выходить из зданий. Если сильный ветер застанет вас на улице, лучше укрыться в подземных переходах или в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта.

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