В Самарской области пьяный водитель врезался в припаркованную машину

Водитель устроил массовую аварию. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Центральном районе Тольятти молодой человек отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Автомобилист устроил ДТП, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

«В 21:00 6 июля в жилой зоне 32-летний водитель «Kia Cerato». Мужчина двигался со стороны ул. Ленина в направлении ул. Александра Кудашева. Во время движения водитель нарушил правила и врезался в припаркованный автомобиль «Volkswagen Polo», в котором находился 30-летний водитель».

После столкновения припаркованный автомобиль по инерции сбил 29-летнюю женщину. После этого водитель «Kia Cerato» врезался в «Lada Vesta», «Chevrolet Cruze» и «Lada Kalina».

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