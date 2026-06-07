Самарцам напомнили о новых правилах пользования маломерными судами

Самарцам напомнили о правилах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области и по всей стране с 1 марта текущего года действуют новые правила пользования маломерными судами. Их утвердили приказом МЧС России.

Для маломерных судов необходима государственная регистрация в соответствующем реестре. Нанесение идентификационных номеров необходимо проводить на борта судна. Кроме того, важны соблюдения технических ограничений – вместимость пассажиров, грузоподъемность, мощность и количество двигателей.

Для водителей необходимо также наличие удостоверения для управления. Также допускаются документы, выданные иностранными государствами, если они признаются на территории России в соответствии с международными соглашениями или российским законодательством.

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