17 представителей Самарской области попали в финал «Лидеры России. Команда»

Управленцы из региона приняли участие в конкурсе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Представители Самарской области попали в число финалистов конкурса «Лидеры России. Команда». 17 управленцев представят регион в Мастерской «Сенеж» с 9 по 13 июня.

Итоги конкурса будут объявлены 14 июня. На данный момент в финал вышли около 1400 руководителей, которые сформировали 280 команд. Организаторы сообщили, что Самарскую область представляют 17 конкурсантов: восемь человек в категории команд корпоративного управления, пять — в категории команд государственного управления и четыре — в сборных командах управленцев.

Большинство участников финала занимают руководящие должности, начиная от начальников отделов и заканчивая высшими руководителями компаний. В их числе руководители организаций и их заместители, а также главы крупных подразделений. Примечательно, что каждый девятый участник финала является топ-менеджером или владельцем бизнеса.

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