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НовостиОбщество7 июня 2026 14:52

В Самарской области Роспотребнадзор напомнил о профилактике описторхоза

В Самарской области жителям рекомендуют правильно обрабатывать рыбу
Алена ПРОВКИНА
Самарцам напомнили о правилах готовку рыбы

Самарцам напомнили о правилах готовку рыбы

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области Управление Роспотребнадзора рекомендует местным жителям правильно обрабатывать рыбу. Гражданам напомнили о мерах профилактики описторхоза.

«Описторхоз – распространенное паразитарное заболевание, связанное с употреблением рыбы. Заражение происходит при употреблении сырой или недостаточно обработанной рыбы», - пояснили в управлении.

Чтобы избежать отравления, местным жителям рекомендуют варить рыбу не менее 15 минут, жарить рыбу на достаточном количестве масла, солить мелкую рыбу не менее 14 суток, а крупную – не менее 40 суток. При глубокой заморозке личинки описторхоза погибают. Если температура опускается до −40 °C, то в толще продукта они полностью уничтожаются за 7 часов.

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