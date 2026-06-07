В Самаре на несколько минут выглянула радуга

Радуга на несколько минут показалась над городом Фото: Денис ЯКОВЛЕВ.

В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности. В региональную столицу пришли дожди и сильный ветер, об этом предупреждали синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС».

После дождей в центре города самарцы смогли насладиться кратковременной радугой. Она на несколько минут выглянула из-за туч.

«Радуга проявилась вечером, вышла на пять минут и опять пропала», - делятся читатели «КП-Самара».

Напомним, помимо дождей в областную столицу совсем скоро нагрянет серия магнитных бурь. Она накроет город в середине июня. Метеочувствительным горожанам следует подготовится заранее, ее сила достигнет 6 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал