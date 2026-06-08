Тарас Скворцов рассказал о трансформации закупочных процессов с помощью ИИ-агентов

Топ-менеджер банка Тарас Скворцов принял участие в ПМЭФ-2026 / Фото: Сбер

Заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов рассказал на ПМЭФ-2026, как технологии искусственного интеллекта трансформируют процессы закупок в банке. Одним из решений стал AI-агент для сотрудников — инициаторов закупочных потребностей. Он помогает автоматически формировать документы, проверять наличие бюджета и определять источники финансирования. Благодаря этому время подготовки заявки на закупку сокращается в среднем в 12 раз – с 60 до 5 минут.

По словам Тараса Скворцова, банк также внедряет AI-агентов для экспертизы конкурсной документации. Они формируют экспертные заключения для конкурсных комиссий, анализируют цены по действующим договорам банка и рыночным предложениям. Такие инструменты позволят обрабатывать более 10 тысяч вопросов по конкурсным процедурам ежегодно, охватывая закупки общим объемом около 600 млрд рублей.

Еще одно направление — автономные закупки стоимостью до 500 тыс. рублей. AI-агенты сопровождают весь процесс: от формирования заявки и проверки бюджета до подготовки полного комплекта закупочной документации. Потенциальный объем таких закупок превышает 5 тысяч процедур в год.

Сейчас ряд таких AI-решений банк использует в пилотном режиме и на ограниченном контуре для дообучения моделей и настройки бизнес-логики. Он планирует последовательно расширять их применение и увеличивать охват процессов в течение ближайшего года.

«Мы переходим от простой автоматизации к созданию цифровых процессов нового поколения, в которых искусственный интеллект становится полноценным участником бизнес-процессов. AI-агенты помогают сотрудникам принимать решения, формировать документы, контролировать бюджет и сопровождать закупки на всех этапах. Уже сейчас отдельные ИИ-решения позволяют сократить время выполнения операций более чем в 10 раз, а в перспективе мультиагентные системы обеспечат практически бесшовный процесс закупки: от формирования потребности до оплаты. Наша цель — сделать внутренние сервисы такими же удобными, быстрыми и незаметными для пользователя, как наши лучшие цифровые продукты для клиентов», - сказал Тарас Скворцов.

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