Самара примет рейс Москва – Дубай 8 июня

Самолет перенаправили в Самару. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 8 июня 2026 года, в самарский аэропорт Курумоч был направлен самолет из Москвы, который вылетел в Дубай в 07:48 по московскому времени. Соответствующая информация представлена на сайте Шереметьево.

Boeing 737 должен был прибыть в Дубай в 14:30, однако его перенаправили в Самару. Официально о причинах решения пока ничего не сообщается.

Напомним, 7 июня в Самаре задержали семь авиарейсов, в том числе в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Как сообщала одна из авиакомпаний, из-за временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Сочи пришлось либо перенести временя вылета, либо отменить некоторые рейсы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал