На протяжении десяти дней мошенник звонил мужчине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Поверив в легкий заработок, житель Самарской области потерял почти 600 тысяч рублей за 10 дней. Мужчине позвонил неизвестный и назвался финансовым экспертом. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

«Под предлогом уникальной возможности заработать крупную сумму он уговорил самарца переводить деньги через мобильное приложение», — говорится в сообщении.

На протяжении десяти дней мошенник звонил пострадавшему, а когда лжеэксперт узнал, что мужчина отдал последние деньги, то написал ему ироничное сообщение и прекратил общение. Только тогда самарец осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

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