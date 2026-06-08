Самарская школьница стала первой ракеткой России по пляжному теннису

13-летняя Ксения Котова вышла на первое место всероссийского рейтинга по пляжному теннису Фото: школа №41

13-летняя Ксения Котова вышла на первое место всероссийского рейтинга по пляжному теннису по итогам серии турнира нынешнего сезона. Ксения возглавила рейтинг, обойдя соперниц из Санкт-Петербурга, Рыбинска, Тольятти и других город.

С этого сезона теннисистка учувствует в соревнованиях по старшей сетке (в классификации «девушки до 15 лет»), но тем не менее показывает отличные результаты.

Ксения Котова учится в седьмом классе школы №41. Впереди у теннисистки важнейшие соревнования в сезоне – Первенство России. Там ей предстоит не только побороться за медали, но и отстоять титул первой ракетки России.