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НовостиСпорт8 июня 2026 8:32

Самарская школьница стала первой ракеткой России по пляжному теннису

Школьница из Самары возглавила всероссийский рейтинг по пляжному теннису
Роман ГЕРАСЬКОВ
13-летняя Ксения Котова вышла на первое место всероссийского рейтинга по пляжному теннису Фото: школа №41

13-летняя Ксения Котова вышла на первое место всероссийского рейтинга по пляжному теннису Фото: школа №41

13-летняя Ксения Котова вышла на первое место всероссийского рейтинга по пляжному теннису по итогам серии турнира нынешнего сезона. Ксения возглавила рейтинг, обойдя соперниц из Санкт-Петербурга, Рыбинска, Тольятти и других город.

С этого сезона теннисистка учувствует в соревнованиях по старшей сетке (в классификации «девушки до 15 лет»), но тем не менее показывает отличные результаты.

Ксения Котова учится в седьмом классе школы №41. Впереди у теннисистки важнейшие соревнования в сезоне – Первенство России. Там ей предстоит не только побороться за медали, но и отстоять титул первой ракетки России.