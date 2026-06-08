Самарские спортсмены выиграли этап мирового гран-при по тхэквондо

На турнире разыгрывались рейтинговые очки Всемирной федерации тхэквондо, которые учитываются при отборе на летние Олимпийские игры 2028 года Фото: министерство спорта Самарской области

Самарские спортсмены Рафаиль Аюкаев и Алиса Ангелова выиграли этап мирового гран-при по тхэквондо в Риме. На первый этап серии гран-при в Италии собрались 255 спортсменов из 52 стран.

Двукратный чемпион Европы, вице чемпион мира Рафаиль Аюкаев одержал победу в весовой категории свыше 80 кг, победив в финальном поединке итальянца Симоне Алессио.

Алиса Ангелова стала победительницей в весовой категории до 49 кг. В финале самарчанка одолела призера чемпионата мира Джану Хаттаб из Египта.

Помимо медалей на турнире разыгрывались рейтинговые очки Всемирной федерации тхэквондою. Они будут учитываться при отборе спортсменов на летние Олимпийские игры 2028 года.