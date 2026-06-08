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НовостиСпорт8 июня 2026 9:14

«Крылья Советов» расстанутся с тремя иностранцами

«Крылья Советов» могут покинуть три легионера
Роман ГЕРАСЬКОВ
Джеффри Чинеду оформил дубль в игре с махачкалинским «Динамо»

Джеффри Чинеду оформил дубль в игре с махачкалинским «Динамо»

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Самарские «Крылья Советов» могут расстаться с тремя легионерами. Речь идет о вингере Джимми Марине, защитнике Гонсало Рекене и нападающем Джеффри Чинеду.Об этом сообщили в телеграм-канале «Убойная сила».

По информации канала, такое решение руководство самарского клуба приняло из-за низкого уровня игры иностранных футболистов.

Костариканец Джимми Марин пришел в команду перед началом сезона 2025/26. Вингер провел за зелено-бело-синих 21 матч в РПЛ, отметившись одним голом, и пять игр в Кубке, где забил один мяч и отдал голевые передачи.

Нигериец Джеффри Чинеду перешел в «Крылья» зимой 2026 года, сыграл пять игр в чемпионате, забив два мяча, и два матча в Кубке.

Аргентинец Гонсало Рекена также пополни состав самарцев зимой 2026 года. За это время защитник принял участие в двух матчах РПЛ и одной кубковой встрече.