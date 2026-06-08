Мир технологического предпринимательства помолодел: средний возраст основателя стартапа — 24 года

Александр Ведяхин на ПМЭФ рассказал об изменении порога входа в технологическое предпринимательство Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал на ПМЭФ, как развитие технологий и искусственного интеллекта кардинально изменило порог входа в технологическое предпринимательство.

По его словам, средний возраст основателя технологического стартапа в мире снизился до 24 лет, еще три года назад он составлял около 30 лет. Основной драйвер — взрывной рост ИИ-стартапов, где молодые команды быстрее всех тестируют гипотезы и выходят на рынок. Россия не остается в стороне: за четыре года Школьный и Студенческий акселераторы помогли создать более четырех тысяч стартапов.

«В России долго существовала устоявшаяся модель: сначала 10 лет учишься, потом 10 лет строишь карьеру, и только потом решаешься что-то создавать. Но мир изменился. Благодаря ИИ порог входа резко снизился. По данным Y Combinator, средний возраст основателя в летней когорте 2025 года — всего 24 года, — хотя три года назад было около 30. Мы видим огромный потенциал в наших школьниках и студентах: они креативны, видят возможности там, где взрослые замечают лишь ограничения, и, главное, они AI-native», - сказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, за четыре года через программы банка прошло свыше 200 тысяч ребят со всей страны. Они создали более четырех тысяч стартапов.

«Наша задача — дать им понять, что создавать технологии в России перспективно, а предпринимательство — это не «слишком рискованно», а один из главных сценариев будущего для молодого человека», - добавил топ-менеджер банка.

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