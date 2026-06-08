В Самарской области с начала года коклюшем заболели 10 детей

Прививку от инфекции ставят детям в 3, 4, 5, 6 и 18 месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области с начала 2026 года коклюшем заразились 10 детей. Семь из них — жители Самары. Эту инфекцию называют стодневным кашлем, она сопровождается приступами удушья и может длиться до трех месяцев. Данные предоставили в самарском Роспотребнадзоре по запросу 63.RU.

«Инфекция особенно опасна для младенцев, у которых возможна остановка дыхания. Также к осложнениям относятся пневмония, синусит, отит и кровоизлияние в мозг», — сообщили в ведомстве.

В 2025 году коклюш обнаружили у 38 жителей области, 18 из них — самарцы. Пик заболеваемости пришелся на 2023 год, когда в регионе заразились 747 человек, 432 из них жили в Самаре. Приступы кашля при коклюше нередко заканчиваются рвотой. Также возможны надрыв уздечки языка и кровоизлияние в глаза. Прививку от инфекции ставят детям в 3, 4, 5, 6 и 18 месяцев по национальному календарю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал