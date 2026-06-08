Около 200 детей тольяттинских химиков отдохнут по льготным путевкам в летних лагерях

Дети заводчан отдохнут в детских лагерях, расположенных в Зеленой зоне Тольятти / Фото: АО "ТОАЗ"

Летнюю оздоровительную кампанию организовал Тольяттиазот для детей сотрудников. Льготные путевки получили около 200 ребят. Они отдохнут в пансионате «Радуга» и в лагере «Звездный», которые находятся в Зеленой зоне Тольятти.

Летние каникулы дети сотрудников химпредприятия проведут с пользой. Они не только оздоровятся, но еще и научатся работать в команде и добиваться успехов. Для ребят предусмотрена развлекательно-образовательная программа. Каждая смена продлится три недели. По данным химпредприятия, самым массовым станет второй заезд в лагерь «Звездный», который состоится с 24 июня по 14 июля. В этот период там отдохнут 73 ребенка.

«Старт летней оздоровительной кампании официально дан. Для нас приоритетом является обеспечение безопасного, полезного и доступного отдыха для детей сотрудников», - сказал заместитель гендиректора по персоналу и коммуникациям АО «ТОАЗ» Сергей Гулькин.

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