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НовостиОбщество8 июня 2026 14:12

В Самарской области мужчина брал 500 рублей за проезд к пляжу

В селе Самарской области мужчина установил на арендуемом участке шлагбаум и брал деньги за проезд
Источник:kp.ru
Земельный участок, на котором появилось ограждение, арендует 44-летний самозанятый житель Кинельского района, ранее неоднократно судимый.

Земельный участок, на котором появилось ограждение, арендует 44-летний самозанятый житель Кинельского района, ранее неоднократно судимый.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях появилась информация, что в селе Алексеевка неизвестный установил шлагбаум и берет 500 рублей за проезд к пляжу. Сотрудники ГУ МВД по Самарской области выехали на место и выяснили: земельный участок, на котором появилось ограждение, арендует 44-летний самозанятый житель Кинельского района, ранее неоднократно судимый.

«Мужчина признался, что использует участок в коммерческих целях. При этом пешеходный доступ к воде не ограничен. В отношении арендатора составили административное дело за повреждение дорог с угрозой безопасности движения. Также сейчас проводится проверка по статье о самоуправстве», – рассказали в ведомстве.

Сотрудники также собрали материалы о нецелевом использовании земли и возможных налоговых нарушениях и направили их в соответствующие подведомственности. Параллельно проверку проводит СУ СК по Самарской области. Мужчину подозревают в незаконном предпринимательстве.

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