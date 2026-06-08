Самарские студенты посоревновались в навыках промпт-инжиниринга

Турнир состоял из пяти практических заданий. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре прошел фестиваль «Сбер_прогресс.exe», который направлен на развитие современных цифровых навыков у молодежи. В рамках него студенты посоревновались навыках промпт-инжиниринга.

В рамках фестиваля состоялась лекция, на которой участникам рассказали, как нейросети помогают начать карьеру, в частности, как навыки промпт-инжиниринга могут собрать продукт уровня небольшой компании и заработать первые деньги до диплома.

«Промпт-инжиниринг – это не просто техническая дисциплина, а новый язык общения с ИИ. Но, чтобы «заговорить» на нем, требуется время. Именно поэтому мы последовательно внедряем разные практики. Одна из таких – прошедший фестиваль», – сказала зампред Поволжского банка Сбера Юлия Бунтова.

Одной из главных фишек фестиваля стал чемпионат по промпт-инжинирингу для студентов сузов и вузов. Он включал пять практических заданий. Участникам нужно было составить текстовые промпты для AI-агентов в разных сценариях. Жюри оценивало точность, полноту и их эффективность. По итогам соревнования первое место заняла Екатерина Ефремова, второе – Арина Плохова, а третье – Иван Ефимов.

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