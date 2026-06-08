Александра Кузнецова назначили исполняющим обязанности главы Волжского района

Александр Шарков прошел серьезный путь в Волжском районе. Фото: Иван Макеев

На оперативном совещании в правительстве губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о новых кадровых назначениях. Александра Шаркова, который ранее занимал пост главы Волжского района, назначили временно исполняющим обязанности министра безопасности региона.

«Александр Шарков прошел серьезный путь в Волжском районе: он зарекомендовал себя как ответственный руководитель, умеющий принимать решения в сложных ситуациях и выстраивать эффективное взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Сегодня обеспечение безопасности требует именно таких умений», – рассказал Вячеслав Федорищев.

Исполнять обязанности главы Волжского района будет Александр Кузнецов, ранее занимавший пост министра внутренней политики Самарской области.

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