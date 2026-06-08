Российские компании стали избирательнее при выборе инвестпроектов

Виталий Сергейчук: "Компании продолжают инвестировать, однако все чаще концентрируют ресурсы на наиболее значимых направлениях" / Фото: пресс-служба ВТБ

Крупный бизнес сохраняет интерес к развитию, но становится более избирательным при выборе инвестпроектов на фоне длительного периода высоких процентных ставок. Об этом на ПМЭФ-2026 заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук.

По его словам, компании продолжают инвестировать, однако все чаще концентрируют ресурсы на наиболее значимых направлениях. В этих условиях возрастает роль инструментов господдержки, включая специальные инвестиционные контракты, особые экономические зоны и другие механизмы стимулирования инвестиций.

Среди ключевых инвестиционных направлений ВТБ выделяет технологическое развитие. Речь идет как о создании и масштабировании отечественных технологий, так и о локализации перспективных международных решений на российском рынке. При этом, по словам Сергейчука, новые технологические инициативы, особенно требующие промышленной апробации, нуждаются в инструментах страхования и гарантирования рисков, а также дополнительном сопровождении. Именно такой запрос банк все чаще видит со стороны клиентов.

На рынке акционерного капитала инвесторы также стали более избирательными. Если в 2023–2024 годах рынок был представлен большим количеством размещений компаний разного масштаба, то в 2025 году фокус сместился на крупные сделки, заявил Сергейчук.

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