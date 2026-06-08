В Самарской области подвели итоги работы на ПМЭФ-2026

Одним из ключевых подписанных документов стало соглашение с группой «Уралхим». Фото: правительство Самарской области.

8 июня на оперативном совещании правительства губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подвел итоги участия делегации региона в XXIX Петербургском международном экономическом форуме. На мероприятии область заключила 13 инвестиционных и 7 нефинансовых соглашений. Их суммарный портфель составил 218 млрд рублей.

«На форуме выступил президент РФ, который обозначил ключевые приоритеты и задачи. Одна из главных составляющих этой работы – привлечение инвестиций. Форум – лишь подведение итогов определенного периода. У нас каждый месяц должна быть инвестиционная победа», – сказал Вячеслав Федорищев.

Одним из ключевых подписанных документов стало соглашение с группой «Уралхим». Компания готова вложить более 124 млрд рублей и создать около 330 новых рабочих мест. Проект включает строительство двух установок для производства гранулированного карбамида общей мощностью свыше 1,8 млн тонн в год.

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