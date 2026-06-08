Участники из Самарской области стали победителями конкурса «Торговля России 2026»

Победа самарских предпринимателей и организаций – значимое достижение для региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Несколько организаций и предпринимателей Самарской области вошли в число победителей IX ежегодного конкурса «Торговля России 2026». Представители региона одержали победу в номинациях «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшее предприятие питания», «Лучший придорожный сервис», а также получили отдельное признание за муниципальную универсальную ярмарку.

«Победа самарских предпринимателей и организаций – значимое достижение для региона. Этот результат подтверждает высокий уровень развития торговли, профессионализм предпринимательского сообщества и внедрение передовых практик в предприятиях розничной торговли и общепита», – рассказал министр промышленности и торговли региона Дмитрий Гурков.

В числе победителей также оказались участники проекта «Сделано в Самарской области».

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