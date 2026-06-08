В Самарской области мужчина убил знакомого из-за ревности

В какой-то момент нападавший схватил нож и ударил оппонента в бедро. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

6 июня 2026 года в Ставропольском районе Самарской области 38-летний мужчина поссорился с 42-летним знакомым из-за ревности. В какой-то момент нападавший схватил нож и ударил оппонента в бедро. От полученной раны тот скончался на месте. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«В отношении мужчины завели уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемого уже задержали, сейчас решается вопрос о мере пресечения», – рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области оказывают следователям оперативное сопровождение. Напомним, в Самаре компания не платила зарплату 350 сотрудникам.

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