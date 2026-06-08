В Самарской области сгорел частный дом

Локализацию пожара объявили в 18:52, а ликвидацию открытого горения – в 19:32. Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

8 июня в 17:19 на улице Куйбышева в селе Владимировка Самарской области загорелись частный дом и надворные постройки. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров. На место выехали расчеты ПСЧ №115, добровольная пожарная команда сельского поселения Екатериновка, пожарные из МЧС Чапаевска и службы жизнеобеспечения. Об этом сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

«На месте происшествия работали 23 человека и 6 автоцистерн. Локализацию пожара объявили в 18:52, а ликвидацию открытого горения – в 19:32. Пострадавших и погибших, к счастью, нет», – рассказали в ведомстве.

Напомним, в Самарской области водитель легковушки сбил 14-летнего подростка на мотоцикле.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал