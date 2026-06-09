Самарцам назвали признаки попадания номера телефона в базы мошенников

Сегодня мошеннические группы работают по принципам современных маркетинговых систем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области активизировались телефонные мошенники, использующие разные сценарии: сообщения о доставке посылок, перерасчете пенсии, записи к врачу, взломе аккаунтов и другие. Член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, как понять, что ваш номер попал в базу мошенников.

«Если пользователь начинает получать десятки различных мошеннических сообщений одновременно, это может говорить о том, что его номер попал в специализированные базы, которые активно используются преступными группами. Такие базы регулярно перепродаются между мошенническими кол-центрами, поэтому человек оказывается целью сразу нескольких схем обмана. Если пользователь хотя бы один раз ответил на подозрительный звонок или отреагировал на сообщение, его могут включить в категорию потенциально восприимчивых целей», – рассказал Антон Немкин.

По его словам, сегодня мошеннические группы работают по принципам современных маркетинговых систем – анализируют эффективность различных сценариев и подбирают подходы под конкретного пользователя. Если не сработала история с якобы доставкой, могут последовать сообщения от банка, госорганов или медиков. Цель одна – найти повод для диалога и получить доступ к персональным данным или деньгам.

При росте числа подозрительных сообщений самарцам рекомендуют провести ревизию открытой информации о себе. Можно усилить настройки приватности в мессенджерах: ограничить возможность добавления в группы, скрыть номер телефона от незнакомых, отключить поиск по номеру и запретить получение сообщений от неизвестных контактов.

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