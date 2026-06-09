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НовостиОбщество9 июня 2026 4:54

Самарцам назвали признаки попадания номера телефона в базы мошенников

В Самарской области мошенники могут устроить массовую атаку, если нашли номер телефона специальной базе
Екатерина ПАВЛОВА
Сегодня мошеннические группы работают по принципам современных маркетинговых систем.

Сегодня мошеннические группы работают по принципам современных маркетинговых систем.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области активизировались телефонные мошенники, использующие разные сценарии: сообщения о доставке посылок, перерасчете пенсии, записи к врачу, взломе аккаунтов и другие. Член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, как понять, что ваш номер попал в базу мошенников.

«Если пользователь начинает получать десятки различных мошеннических сообщений одновременно, это может говорить о том, что его номер попал в специализированные базы, которые активно используются преступными группами. Такие базы регулярно перепродаются между мошенническими кол-центрами, поэтому человек оказывается целью сразу нескольких схем обмана. Если пользователь хотя бы один раз ответил на подозрительный звонок или отреагировал на сообщение, его могут включить в категорию потенциально восприимчивых целей», – рассказал Антон Немкин.

По его словам, сегодня мошеннические группы работают по принципам современных маркетинговых систем – анализируют эффективность различных сценариев и подбирают подходы под конкретного пользователя. Если не сработала история с якобы доставкой, могут последовать сообщения от банка, госорганов или медиков. Цель одна – найти повод для диалога и получить доступ к персональным данным или деньгам.

При росте числа подозрительных сообщений самарцам рекомендуют провести ревизию открытой информации о себе. Можно усилить настройки приватности в мессенджерах: ограничить возможность добавления в группы, скрыть номер телефона от незнакомых, отключить поиск по номеру и запретить получение сообщений от неизвестных контактов.

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