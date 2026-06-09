Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2026 5:50

На крыше многоквартирного дома в Самаре произошел взрыв

В поселке Мехзавод взорвался электробитумный котел
Екатерина ПАВЛОВА
Оборудование было установлено подрядной организацией, которая проводила капитальный ремонт кровли.

Оборудование было установлено подрядной организацией, которая проводила капитальный ремонт кровли.

8 июня примерно в 21:00 в поселке Мехзавод (5 квартал, дом 3) на крыше многоквартирного дома произошел разрыв электробитумного котла. Оборудование было установлено подрядной организацией, которая проводила капитальный ремонт кровли. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Пострадавших нет. Частично повреждено покрытие кровли площадью до 5 квадратных метров. Сейчас проводится проверка, по итогам которой будут приняты меры прокурорского реагирования», – рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, в Самарской области сгорел частный дом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал