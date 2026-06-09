На крыше многоквартирного дома в Самаре произошел взрыв

Оборудование было установлено подрядной организацией, которая проводила капитальный ремонт кровли.

8 июня примерно в 21:00 в поселке Мехзавод (5 квартал, дом 3) на крыше многоквартирного дома произошел разрыв электробитумного котла. Оборудование было установлено подрядной организацией, которая проводила капитальный ремонт кровли. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Пострадавших нет. Частично повреждено покрытие кровли площадью до 5 квадратных метров. Сейчас проводится проверка, по итогам которой будут приняты меры прокурорского реагирования», – рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, в Самарской области сгорел частный дом.

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