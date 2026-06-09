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НовостиОбщество9 июня 2026 6:27

Любовь Выборнову переизбрали на должность ректора самарского вуза

Ректор самарского вуза задержится на своем посту еще пять лет
Екатерина ПАВЛОВА
По итогам тайного голосования коллектив поддержал действующего ректора Любовь Выборнову – 84% голосов из 95 делегатов. Фото: ПВГУС

По итогам тайного голосования коллектив поддержал действующего ректора Любовь Выборнову – 84% голосов из 95 делегатов. Фото: ПВГУС

8 июня в Поволжском государственном университете сервиса прошла конференция сотрудников и студентов по выборам ректора. По итогам тайного голосования коллектив поддержал действующего ректора Любовь Выборнову – 84% голосов из 95 делегатов. Об этом сообщает ПВГУС.

«Кандидатуру Любови Выборновой одобрили губернатор Вячеслав Федорищев и Совет ректоров вузов Самарской области во главе с председателем Геннадием Котельниковым», – рассказали в пресс-службе вуза.

Другими кандидатами на пост ректора, успешно прошедшими аттестацию в Минобрнауки РФ, стали директор высшей школы передовых производственных технологий Владимир Воловач и проректор Евгения Кузнецова.

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