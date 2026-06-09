На Саратовском водохранилище у Самары вода прогрелась до +18,2 °C Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на дожди и грозы, которые обрушились на Самарскую область 7 и 8 июня, жители региона с нетерпением ждут открытия пляжного сезона. Поэтому рассказываем о температуре воды в Волге на 9 июня 2026 года. Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».

На Саратовском водохранилище у Самары вода прогрелась до +18,2 °C, а на Куйбышевском водохранилище у Тольятти – до +18 °C.

Более высокие показатели термометров зафиксировали у Сызрани на Саратовском водохранилище. Там вода достигла отметки в +18,5 °C.

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